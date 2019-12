O filho foi preso após espancar a própria mãe, nesta quarta-feira (25), no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira, e socorrida por uma equipe da Polícia Militar após denúncias de vizinhos que presenciaram as agressões.

Segundo a PM, a guarnição foi acionada através de uma denúncia anônima por meio do 190. Segundo relato do denunciante, no local indicado estava acontecendo uma briga familiar, na qual a mãe estava sendo agredida pelo filho.

Quando chegaram na residência da vítima, os militares encontraram o suspeito segurando o pedaço de madeira usado para bater na mãe. O suspeito estava visivelmente alterado e se negando a obedecer as ordens dos policiais. Tendo que ser algemado para ser contido.

Em relato, a mãe disso a PM que de fato havia sido agredida pelo filho. Ela pediu aos policiais que os levassem até a uma delegacia, porque ela queria registrar a queixa contra o filho, porque já não aguentava mais aquela situação.

Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.