Um dos casais mais famosos do mundo da música, Fernando Zor e Maiara vem passando por uma nova crise na relação de menos de um ano. A sertaneja, que faz dupla com a irmã Maraisa, apagou as fotos ao lado do músico. Já Fernando, por sua vez, também apagou imagens postadas ao lado da ex-namorada.

“Eu tentei, juro que tentei“, postou Fernando. Os cantores já deixaram de se seguir no Instagram. No começo da noite deste sábado (dia 28), a cantora postou no Stories uma imagem com a frase: “O que ninguém sabe da sua alma, Deus sabe, Deus vê, Deus cuida e cura”.

Maiara não escondia publicamente o desejo em se casar com o ex-namorado e fazia menções nas redes sociais para ser pedida em casamento. Na última quarta-feira (dia 25), a sertaneja publicou uma foto onde o cantor usava um relógio estimado em mais de R$ 40 mil. De acordo com a cantora sertaneja, a peça teria sido o presente de Natal dela para o então namorado.