O psicólogo Roosevelt Leite, 45 anos, que trabalhava no Fórum de Marcelândia (MT) foi morto com tiros dois tiros de espingarda no peito, na noite deste domingo (15), dentro de uma mercearia, no centro de Marcelândia. Segundo a Polícia Civil, que passou a investigar o caso, o suspeito do homicídio é o proprietário do comércio.

Ele e o psicólogo discutiram durante um desacordo. O assassino não foi encontrado até a manhã desta segunda-feira (16). Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi até o comércio fazer compras e se desentendeu com o comerciante e o filho dele. Eles entraram em luta corporal, mas populares apartaram a briga e Roosevelt foi embora.