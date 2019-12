Gari que pintava meio-fio é atropelado por caminhão e pode ter a perna amputada. A confirmação foi feita por profissionais do Pronto-Socorro de Várzea Grande (PSVG), que receberam a vítima, com a perna totalmente dilacerada. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (18), na Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 15h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima à unidade de saúde. Segundo informações preliminares, não havia sinalização adequada no local.

O condutor do veículo permaneceu no local até a chegada da polícia e depois foi encaminhado à Central de Flagrante. Ele foi submetido a teste de bafômetro, mas a reportagem do PORTAL AGORA MATO GROSSO não teve acesso ao resultado.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) foi acionada para apurar como ocorreu o acidente.