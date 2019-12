Dois suspeitos, sendo um deles menor de idade, foram detidos após invadirem a residência de um idoso em busca de uma arma de fogo. Na ação criminosa os indivíduos de 20 e 16 anos esfaquearam a vítima e apontaram uma arma para os policiais que atenderam a ocorrência na noite desta quinta-feira (26). Eles foram detidos e encaminhados para delegacia de Guiratinga (MT), onde o fato aconteceu.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), vizinhos perceberam quando os acusados invadiram a casa do idoso e começaram as agressões. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima sendo esfaqueada.

No momento da abordagem, os suspeitos apontaram uma arma para os policiais, que efetuaram um disparo. Porém ninguém se feriu.

Os suspeitos contaram que ficaram sabendo da arma de fogo, por meio de conversas na rua e que diante da suspeita chegaram a monitorar a casa do idoso por alguns dias antes do assalto.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do hospital da cidade, com diversos cortes nas mãos e pescoço.

Em posse dos suspeitos, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, uma faca e a quantia de R$ 2 mil em dinheiro, pertencente a vítima.

Ainda de acordo com as informações da Polícia, o indivíduo maior de idade foi identificado como Jeferson Alessandro Borges Marques. A dupla possui diversas passagens.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2019.385611