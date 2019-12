Clientes de um shopping center em Cuiabá (MT) se assustaram com um homem de 27 anos que foi flagrado tirando o próprio sangue com uma seringa e ameaçando aplicar nas pessoas que transitavam pelo centro comercial. Ele foi detido por seguranças e preso pela Polícia Militar.

Segundo a PM, o fato ocorreu por volta das 17h50 desta quinta-feira (26). A suspeita de frequentadores do local é que o homem pudesse ser portador do vírus HVI.

Ele estava sozinho e alegou ter depressão e doente mental. A polícia encaminhou o suspeito até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Verdão para fazer exames.

Segurança do shopping relatou aos policiais que o mesmo homem, em data anterior, já havia danificado uma das lojas do local e furtado produtos. Ele não foi encaminhado à polícia na ocasião.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como ocorrência atípica e de natureza diversa.

Outro caso:

Em um outro shopping da Capital, Erisvaldo Alves dos Santos, 58 anos, foi preso após ser flagrado filmando com o celular por baixo da saia de uma adolescente de 14 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a menina estava com a mãe e com a irmã mais velha quando percebeu que o suspeito estava filmando enquanto ela subia pela escada rolante.