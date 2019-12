Um lavador de carro de 55 anos foi morto a golpes de facão na noite desta quinta-feira (19), no bairro Riviera Suíça, em Sinop (MT). Francisco José Furtado de Figueiredo, estava dentro de um carro com a namorada de 33 anos, quando o ex-marido dela chegou ao local e o atacou.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade revelada, quebrou o vidro do veículo, que estava estacionado, tomou o celular da ex-mulher e da vítima e iniciou as agressões. A vítima morreu no local. A mulher não foi ferida.

Sem celular, ela saiu correndo e pediu ajuda aos vizinhos que chamaram a Polícia Militar. O suspeito não havia sido localizado até a publicação desta matéria. A Polícia Civil investiga o caso.