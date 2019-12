Após crise de ciúme, um homem de 28 anos foi preso por incendiar o carro e parte da residência da namorada, depois que a mulher postou uma foto no status do WhatsApp. O caso foi registrado na noite deste domingo (29) no município de em Sinop (MT).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por populares relatando um incêndio em um veículo, na Comunidade Novo Jardim. À Polícia Militar, a vítima contou que mora há cinco anos com o suspeito e que teria consumido bebida alcoólica com o namorado em uma festa, quando ele ficou com ciúmes de uma foto que ela postou no aplicativo de mensagens.

A mulher relatou que por ciúmes o namorado jogou gasolina em seu carro e em seguida colocou fogo no veículo, causando perda total do automóvel.

A Polícia Militar constatou que devido ao incêndio no carro, parte das chamas se alastraram para a residência do casal, o que comprometeu a estrutura do imóvel.

A PM conduziu o suspeito até o Hospital Regional para atendimento médico devido a queimaduras nas pernas e lesões em diversas partes do corpo. Em seguida, o homem foi preso e entregue na delegacia à Polícia Civil por crimes contra incolumidade pública, incêndio e lesão corporal.