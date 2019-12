O ex-presidiário e foragido da Justiça, Geraldo Rodrigues Filho, 49 anos, foi morto a tiros num confronto com policiais militares após várias horas de perseguição iniciada durante uma abordagem de rotina na BR-163, no município de Peixoto de Azevedo (MT) na tarde desta segunda-feira (30). Foram utilizadas diversas viaturas na “caçada” ao criminoso com a mobilização de dezenas de policiais militares e até um helicóptero.

De acordo com a Polícia Militar, ele é homicida apontado como autor de dois assassinatos praticados no dia 24 deste mês em Peixoto de Azevedo e vinha sendo procurado em virtude dos crimes.

Na noite do último domingo (29), ele pilotava uma motocicleta Honda Titan 125 cilindradas quando foi abordado por uma equipe que fazia rondas como parte da Operação Fim de Ano. Conforme o relato da Polícia Militar, o criminoso começou atirar contra os policiais e por isso foi preciso revidar.

Porém, o criminoso conseguiu fugir para uma região de mata fechada por isso os policiais fecharam o cerco e solicitaram reforços. Já na madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 3h ele saiu a mata e foi visto fugindo pela rodovia. Novamente, de acordo com a versão da Polícia Militar, o foragido efetuou vários tiros contra os policiais.

O ex-presidiário e foragido, Geraldo Rodrigues Filho, foi morto com uma arma na mão – Foto: divulgação/PMMTDepois, ele pulou o muro de um cemitério e fugiu outra vez por um local escuro. Os policiais voltaram a fechar o cerco nas proximidades e durante o dia uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), do município de Sorriso (MT), se junto ao grupo na “caçada” ao fugitivo e sobrevoou a região, mas sem sucesso.

Outras equipes policiais foram mobilizadas diante de denúncias de que o suspeito tinha passado por um comércio em Guarantã do Norte e comprado um pedaço de corda sem retirar o capacete da cabeça e depois seguido pela BR-163 rumo ao estado do Pará.

Por fim, o criminoso foi localizado por uma das várias viaturas mobilizadas na “caçada”, tentou fugir pela contramão e depois abandonou a motocicleta para fugir a pé por uma região de mata. Ele, conforme os militares, voltou a sacar o revólver para tirar e então houve tiros de revide que o acertaram. O foragido morreu no local. Dentre as fotografias divulgadas pela Polícia Militar, uma delas mostra o criminoso caído ao chão, todo ensanguentado e segurando uma arma em uma das mãos.

Conforme a PM, o revólver calibre 38 estava com sete munições deflagradas e ainda foram encontradas outras 11 munições intactas nos bolsos do criminoso. Ele levava ainda algumas notas de dinheiro rasgadas e um estojo com 18 munições de calibre 12 e uma espingarda do mesmo calibre. A Polícia Civil foi acionada juntamente com uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo para os procedimentos de necropsia.