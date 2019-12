Deputados que integram a Comissão de Orçamento e Fiscalização da Assembleia Legislativa de Mato Grosso voltam a se reunir nesta quarta-feira (18), às 8h, na sala das comissões. Na pauta, as contas de governo de 2018 do ex-governador Pedro Taques (PSDB), sob a relatoria da deputada Janaina Riva (MDB).

Na reunião, ela apresentará o relatório das contas do tucano que era seu desafeto político número 1, o que resultou em quatro anos de enfrentamentos constantes no qual a deputada levou a melhor, pois foi reeleita e Taques amargou uma histórica derrota para Mauro Mendes (DEM).

As contas de Taques, mesmo com 26 irregularidades graves e gravíssimas receberam parecer favorável do TCE-MT pela aprovação em agosto deste ano. Mas de todo modo, por se tratar de um julgamento de cunho político, a palavra final é dos deputados estaduais que têm a competência para aprovar ou reprovar.