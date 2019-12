Um marco para o município de Juara. Assim avaliou a deputada estadual Janaina Riva (MDB), após participar durante o final de semana das solenidades e inaugurações alusivas ao aniversário de 38 anos do município de Juara.

“Infelizmente Juara passou momentos que ruins, mas agora começa a se reerguer em um novo momento de união em prol do melhor para cidade. Vejo a Câmara Municipal empenhada em ajudar o prefeito Carlos Sirena a tocar obras de infraestrutura, em arrumar orçamentos para melhorar a estrutura de escolas e isso é um marco. Acho nunca houve uma harmonia tão grande entre os poderes como agora”, disse a deputa.

Janaina, que chegou ao município na sexta-feira (13.12), acompanhada do senador da república Wellington Fagundes (PL), foi homenageada com o um título de cidadã benemérita de Juara e com a comenda Zé Paraná. Emocionada, me sua fala lembrou da contribuição que a família dela deu ao município e de como teve um infância feliz da cidade.

“Eu me emociono porque estar aqui é estar em casa. Aqui passei os melhores anos da minha infância e adolescência. Me sinto extremamente feliz por poder contribuir com desenvolvimento do município enquanto deputada. Sempre farei o melhor que eu puder por vocês”, disse.

A parlamentar ao longo desses cinco destinou mais de R$ 1.700 milhão em emendas para o município que vão desde recursos para pavimentação asfáltica, iluminação pública e até reforma da unidade hospitalar. Além disso, a parlamentar tem sido importante na articulação de recursos do governo do estado para infraestrutura urbana e além de outras demandas do município.