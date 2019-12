Nem Valentina e nem Enzo. Esse ano foi a vez de João Miguel ser o nome mais escolhidos pelos pais para registrarem seus filhos, em Rondonópolis. O nome também é o mais registrado em todo o Estado Mato Grosso.

Até o dia 19 de dezembro, quando a lista foi atualizada pela última vez, já haviam sido registrados 26 crianças com o nome de João Miguel. Enzo Gabriel ainda é um dos mais escolhidos, ficando com 2º lugar com 15 registros.

Já para os nomes femininos o mais escolhido foi Maria Júlia, com 12 registros. Em 6º lugar aparece Maria Eduarda com dez registros.

Os dados foram divulgados no Portal da Transparência do Registro Civil.

Veja o significado do nome:

João Miguel é um nome composto por dois nomes de origem hebraica: João, Iohanan, que quer dizer “agraciado por Deus” ou “Deus é cheio de graça” e Miguel, Mikhael, que quer dizer “quem é como Deus?”, cujo significado sugere que ninguém é como Deus.