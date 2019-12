A ré Aldirene da Silva Santana, acusada de matar a amiga a facadas após um desentendimento, foi pronunciada nesta semana e será julgada no Tribunal do Júri, em Rondonópolis. O juiz singular do caso, Wagner Plaza Machado Junior, negou a absolvição sumária por legítima defesa pedida pelo advogado.

Em parte da decisão ele cita um dos motivos de não acatar o pedido “ Conforme consta em lei, para o reconhecimento da legítima defesa é necessário comprovar que fora utilizado dos meios necessários e de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ao caso em tela, neste sumário de culpa, não há provas cabais, por parte das testemunhas/informantes, quanto aos elementos da legítima defesa. Não se pode atestar com certeza que ocorreu, posto que a versão da ré é divergente da testemunha presencial. Logo, entendo que cabe ao Conselho de Sentença deliberar quanto à ocorrência ou não da legítima defesa” pontuou.

O juiz afirmou ainda que há indícios necessários de autoria e prova de materialidade para indiciar ao julgamento de crime doloso contra a vida.

Aldirene foi intimada nesta quinta-feira (19) sobre a sentença de pronúncia.

Ainda não há data para o julgamento.