De acordo com a Justiça, houve nesse caso improbidade administrativa, por parte do prefeito de Tangará, já que não existe lei no município que garanta a indenização de férias ao executivo.

Câmara devolve duodécimo

A Câmara de Alto Garças (MT) terá que devolver R$ 60 mil do duodécimo de dezembro porque a Prefeitura ultrapassou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A determinação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do dia 18 deste mês.

Em dezembro a Câmara recebeu R$ 185,6 mil, o que já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). No entanto, a arrecadação do município foi menor do que a esperada e, com menos dinheiro em caixa, o duodécimo do Legislativo ultrapassou o limite de 7% da LRF. (Com informações da assessoria)