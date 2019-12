Assaltante foi morto durante confronto com policiais militares da Força Tática na noite desta segunda-feira (16), durante roubo a uma residência no bairro Ponte Nova, em Várzea Grande. Wender Marques Coimbra Ferreira, 18 anos, e um menor de 14 anos, renderam uma família, amarraram e mantiveram as vítimas reféns por várias horas. O menor foi apreendido.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência nº 2019.375977, por volta das 22h uma equipe da Força Tática fazia rondas pela região da Ponte Nova, quando foi informada sobre um roubo em residência. No local, outros policiais já fechavam o cerco contra os criminosos.

Num determinado momento, policiais entraram na residência e avistaram Wender com uma arma na mão apontada para eles, que reagiram e atiraram contra o bandido. Em outro cômodo da casa estava o comparsa, que tinha trancado as vítimas em um quarto.

Uma delas foi amarrada e estava com sangramento no rosto. As vítimas disseram que o adolescente foi o responsável pelas agressões e pela violência praticada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o Wender para o Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O menor foi levado à Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais encaminhamentos por parte da Polícia Civil.