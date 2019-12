A mãe de uma menina de um ano e nove meses procurou a 1ª Delegacia de Rondonópolis neste domingo (15), e registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, após o homem se negar a devolver a filha do casal. A ocorrência foi registrada como ameaça, sequestro e cárcere privado.

Conforme informações da mulher, o pai teria pego a criança para passar o domingo de folga, mas no horário marcado se troncou com a menina em um cômodo da casa.

Ainda de acordo com a mulher, o ex-marido afirmava que se alguém invadisse o quarto onde ele estava com a filha, iria matá-la. A mãe do suspeito tentou conversar com ele, porém sem sucesso.

Somente com a chegada da Polícia é que o rapaz de 18 anos entrou a menina. Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado para delegacia.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 334465