Quantas vezes você ouviu a palavra “casamento” dita por Maiara nos últimos meses? Em um ano de relacionamento com Fernando Zor, já deu para entender que a cantora quer casar. E se isso não aconteceu até agora é possível notar que realmente não foi porque ela está enrolando o músico que faz dupla com Sorocaba.

Maiara e Fernando começaram a ficar em dezembro de 2018, mas o namoro só foi assumido no início do ano. Eles chegaram a romper, em julho, mas desde que reataram não se desgrudaram mais. O apelido dele? Grudinho. Mas mesmo antes desta breve separação ela já expressava o desejo quase incontrolável de oficializar a união.

Ela sempre “pressiona” Fernando com comentários que parecem aleatórios e sem compromisso, mas já diz a sabedoria popular: em toda brincadeira há um fundo de verdade.

“Povo quer a gente junto”

Logo após assumirem o relacionamento, no terceiro mês, o casal curtiu uma viagem ao Pantanal, com direito a passeio de barco e pescaria. E Maiara, que já se mostrava bastante empolgada, chegou a mandar uma indireta bem precisa.

“O povo quer a gente junto, Fernando. Não decepciona os seus fãs. Até o final do ano, por favor, vamos organizar o casamento e o pedido de noivado”, afirmou Maiara. O pedido de noivado, como se sabe, ainda não aconteceu — pelo menos não que tenha sido confirmado oficialmente pelo casal.

“Me chama de marido”

O casamento ainda não saiu, mas Fernando já é o “marido” de Maiara. Ao menos é assim que ela o chama na intimidade, segundo o próprio revelou no programa The Noite, de Danilo Gentili.

“Ela está me dando prensa desde o dia que a gente se conheceu. Ela me chama de marido”, contou o sertanejo. Mas Maiara tem uma explicação do porquê não muda o disco: “É assim que a gente vai implantando na mente”.

Desafio para casar?

As brincadeiras sobre um eventual casamento não param e recentemente Maiara “desafiou” Fernando a fazer o pedido oficial.

Ao lado de um carrão, ela escreveu na legenda da foto: “Nessa hora, o @piriquito13 disse que se o @fernando aceitasse casar comigo, esse seria nosso presente de casamento! Bem… Nós tentamos né?! (o carro ainda continua sendo do Piriquito)”.

A cantora fez praticamente a mesma brincadeira quando mostrou, nesta semana, o namorado usando um relógio de R$ 40 mil: “O meu parceiro não desiste de tentar me ajudar… Nesse Natal ele disse que daria um Rolex pro Fernando se ele me pedisse em casamento… E aí? O relógio já está no braço… O que que tá faltando agora?”.

“Tudo no seu tempo”

Como já deu para perceber, Maiara tem planos bem concretos com Fernando. Mas qual a ironia? Embora fale tanto em casar, ela prefere dizer que tudo acontecerá no tempo certo.

“A gente está super bem, completou 7 meses de namoro agora, estamos curtindo todas as etapas. Claro que quando a gente ama pensa em um futuro, mas tudo no seu tempo”, diz.

Uma característica da personalidade da irmã de Maraísa ajuda a entender o que pode ser um motivo para ela falar tantas vezes em trocar as alianças. Ela admite que é ciumenta. Agora resta aguardar para saber se esse casamento sai ou não sai em 2020. E no que depender de Maiara as indiretas devem continuar firme e forte.