Nove meses após deixar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o conselheiro Guilherme Maluf tomou posse, na tarde desta segunda-feira (16), como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). Maluf passou a integrar o quadro de conselheiros a Corte de Contas em março deste ano.

Também tomaram posse, na cerimônia realizada no auditório da Escola de Contas, os conselheiros Domingos Campos Gonçalo Neto e Moisés Maciel. Todos foram eleitos no dia 5 de novembro. Maluf assume o cargo de presidente do TCE para o biênio 2020/2021.

A cerimônia contou com a presença do governador Mauro Mendes (DEM) e representantes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como os desembargadores Orlando de Almeida Perri, Mario Kono, Gilberto Giraldelli, e Luiz Ferreira, que é corregedor-geral, além de outras autoridades.

Mendes reafirmou o “bom relacionamento do Executivo com a Corte”, ao parabenizar a instituição por cumprir com relevância seu papel e pontuar sobre a importância de Maluf no comando do TCE. Em seu discurso, desejou que nos próximos anos, como tem sido, o Tribunal de Contas de Mato Grosso possa exercer seu papel constitucional, de fiscalizar as contas publicas dos Estados e Municípios.

“Que Maluf faça isso de forma republicana, dentro dos princípios da administração pública. E com isso contribuir para aquilo que é o papel de todos nos: aplicar corretamente o dinheiro público. Devolvendo a população, que paga seus impostos, esses recursos em forma de serviços. Que Maluf possa cumprir com a sua missão constitucional”, destacou Mendes.

Maluf antecipou que sua gestão terá como missão a fiscalização dos recursos públicos e apreciação das contas dos entes fiscalizados. Afirmou ainda que pretende trabalhar para ajudar a superar as dificuldades enfrentadas pelo Governo do Estado.

Aos jornalistas, Maluf deixou claro que a transição entre gestões está em andamento desde novembro. Disse ainda que promoverá uma reforma administrativa já no início de sua gestão. Assista a sessão de posse no final da matéria.

Primeira-dama presa no elevador

Depois da posse, chamou a atenção no evento o fato de a primeira-dama do Estado, Vírginia Mendes, e a conselheira substituta, Jaqueline Jacobsem, terem ficado presas no elevador da Corte de Contas. Elas ficaram no local por 15 minutos até chegada do resgate.

Além delas, o prefeito de Jaciara, Rodivaldo Ribeiro, o vereador Charles Fernando e o secretário Paulo Ricardo Franco, também estavam no elevador que tem capacidade para quatro pessoas e no momento transportava seis.