O marido estava no hospital esperando atendimento para a esposa grávida e, ao perceber que ela estava cansada, fez o inesperado: o homem se transformou em cadeira humana para que ela pudesse se sentar e assim, de maneira mais confortável, aguardar a vez de ser chamada.

O vídeo, postado na semana passada, viralizou. As imagens mostram o momento em que o marido se senta no chão e faz um gesto para que a mulher se apoiasse nele. Nenhuma das pessoas sentadas no corredor ofereceu assento à grávida.

Imediatamente, a esposa se senta nas costas do marido e ele ainda lhe entrega uma garrafa de água para garantir que ela não estivesse com sede durante a espera.

A cena foi registrada num hospital da cidade de Heilongjiang, no nordeste da China.

O vídeo foi publicado na conta oficial da polícia de Hegang e visto por mais de 7 milhões de pessoas.

Os seguidores deixaram comentários cheios de carinho para esse futuro pai.

“Não há dúvida de que este marido será um pai incrível!”

Outro internauta comentou:

“Senti vergonha de mim mesmo enquanto observava o homem sentado. Não tratei minha esposa tão bem quando ela estava grávida.”

“Um marido e um pai tão compassivo. Que vergonha para o jovem sentado com seu iPhone.”

“Que gentil da parte dele e definitivamente será um bom pai. ”

“Top Man! Que cavalheiro! As mulheres grávidas merecem o máximo cuidado. Que vergonha para aqueles que não cederam seus lugares.

Veja a cena tocante: