Marilia Mendonça deu à luz primeiro filho, Léo, nesta segunda-feira (16), em um hospital de Goiânia, Goiás.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora e do pai da criança, Murilo Huff, que ainda disse que “mãe e filho passam bem”.

Marília teve um parto prematuro, uma vez que anunciou que Léo nasceria até o dia 10 de janeiro.

A cantora participaria na noite de ontem (15), por meio de link ao vivo, do Troféu de Melhores do Ano, do ‘Domingão do Faustão’.

Mesmo levando o prêmio de ‘Melhor Cantora’, Marília acabou não gravando nem um vídeo para o programa, o que levou o apresentador a revelar que ela estava ‘dando a luz’, por isso não pode participar.

E não é que Fausto Silva estava falando a verdade? Marília realmente sentiu-se mal no domingo (15).

O interessante é que horas antes ela estava nas redes sociais promovendo um bolão para ver se os internautas acertavam a data de nascimento de Léo,

A assessoria ainda não informou se o bebê nasceu de parto normal ou cesárea.