Estupro de menina de 10 anos é denunciado pela avó materna e suspeito é o próprio tio, em Cuiabá. A denúncia ocorreu depois que a avó estranhou o comportamento da neta, desde as primeiras horas da última terça-feira (24), dois dias após ela chegar para passar Natal.

Ao questionar a criança, porque ia tanto ao banheiro, a menina inicialmente disse que era porque havia comido acerola com as sementes. Mas, após insistência, a criança disse que foi abusada pelo tio, de 22 anos.

A avó levou a menina para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente foi encaminhada para o Hospital Júlio Müller. O Conselho Tutelar foi chamado e acompanhou o caso, acionando a Polícia Militar. O suspeito foi preso na casa dele e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Segundo a avó, a informação que teve é que os médicos das unidades de saúde que avaliaram a criança não tinham constatado sinais de violência física, nem os médicos peritos do Instituto de Medicina Legal (IML), para onde ela foi encaminhada.

Conforme a avó, a neta teria contado versões diferentes para os supostos abusos e nem ela sabia mais no que acreditar. Temia estar acusado injustamente o filho por um crime que não cometeu.

Segundo ela, o acusado voltou a conviver com a família desde outubro, depois de deixar prisão no interior do Estado, onde cumpria pena por crime de roubo, praticado em Cuiabá. Ficou preso dois anos e segundo ela, “pagou pelo crime”.