Garoto de 7 anos flagrou o próprio pai de 48 anos estuprando sua irmã de 11 anos, no bairro Campo Verde, em Cuiabá (MT), no último sábado (28). O menino contou para avó, que conversou com a vítima e chamou a Polícia Militar. A adolescente revelou que sofre com estupros desde o início deste ano.

Os policiais foram procurados na Base Beira Rio pela avó materna das crianças. A idosa, chorando e em desespero, relatou que o pai de sua neta de 11 anos teria a violentado.

A avó disse a menina mora desde pequena com ela e que já há algum tempo percebeu que a neta falava sobre alguns comportamentos estranhos do pai. À avó a menina contou que o pai apalpava partes do seu corpo e teria certas conversas constrangedoras com ela. A menina disse ainda que o pai mandava ela pegar e massagear seu órgão sexual.

A mulher ainda relatou que procurou a polícia porque seu neto de sete anos de idade, irmão da vítima, contou que viu através de um buraco o que o pai fazia com a irmã no quarto da casa dele.

A avó então conversou com neta. A garota relatou que contou que há um ano, depois de ter voltado a morar com o pai, é obrigada a praticar relações sexuais com o homem todos os dias.

A menina ainda disse que o suspeito faz ameaças e descreveu, com detalhes, como é consumado o ato sexual com o pai, inclusive, que o homem não usava preservativo.

Diante das informações repassadas pela avó, os militares acionaram o Conselho Tutelar para atender e dar apoio à vítima e à família. A Polícia Civil vai investigar o caso.