O motociclista Diodor Kilin Anfilofev, 40 anos, morreu na madrugada deste sábado (28) após a bater a moto que pilotava em um palco que estava sendo montado para a comemoração de virada de ano, na avenida dos Lagos, no município de Primavera do Leste. A vítima morreu ainda no local do acidente.

A batida aconteceu por volta das 4h20 da manhã. Ele estava em uma moto BMW de 800 cilindradas e bateu na estrutura metálica.

Segundo os familiares, Diodor costumava sair para andar de moto.

O Samu foi acionado e constatou óbito. O local foi isolado para realização da Perícia.

Diodor era russo, morava no país há muitos anos e atualmente em Primavera do Leste. Era casado e deixou três filhas pequenas.