Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (27), dentro do Albergue Municipal Manoel Miraglia, no bairro Monte Líbano, em Cuiabá (MT). Segundo a Polícia Militar havia muito sangue no local. O que levou as testemunhas a levantarem a hipótese de que a vítima, Maria Conceição dos Reis Alvarenga, havia sido agredida e morta no local.

De acordo com as informações, a guarnição da PM foi acionada por volta das 3h30, quando o corpo da vítima foi encontrado no chão do quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava morta.

Ela estava com sinais de sangramento pela boca, ouvido, olhos e também nas partes íntimas. No entanto, a equipe de paramédicos do Samu descartou sinais de violência. Testemunhas disseram que Maria tinha problemas de diabetes e pneumonia.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e disseram que, a princípio, se trata de uma morte natural. Apesar disso, um inquérito será instaurado para investigar o caso.