Uma mulher de 21 anos foi presa na noite desta segunda-feira (16), após roubar uma motocicleta, invadir uma residência, tirar as roupas e fugir enrolada apenas numa toalha. O caso aconteceu na cidade de Nova Mutum (MT). A acusada ainda levou o celular da vítima, dona da residência onde havia entrado para pedir um prato de comida.

Ao ser presa, a suspeita alegou à Polícia Militar que é integrante de uma facção criminosa. Segundo informações do boletim de ocorrência, Jessica Alves Caetano, roubou a motocicleta no período da manhã, na cidade de Lucas do Rio Verde (MT).

Já por volta das 16h, ela bateu palmas na residência da segunda vítima e pediu que lhe dessem um prato de comida. A acusada comeu e pediu para utilizar o banheiro, momento em que tirou as roupas, se enrolou em uma toalha e depois fugiu.

Após alguns minutos, a vítima sentiu falta do celular e acionou a Polícia Militar. Ao passar as características da acusada, a guarnição se deu conta de que se tratava da autora do roubo da motocicleta.

Em diligências, a equipe conseguiu localizar a suspeita. Jessica estava ainda sem as roupas e alegou ser integrante da principal facção criminosa que atua em Mato Grosso. Ela foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Nova Mutum para as providências necessárias.