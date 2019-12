O Barcelona já faz planos para o segundo semestre de 2020 e, dentro deles, estaria o retorno de Neymar. As últimas boas atuações do atacante do PSG reacenderam o interesse da equipe espanhola em investir novamente no jogador após a frustrada negociação que se estendeu por meses em 2019.

A informação foi dada pelo jornalista Roger Torreló, do Mundo Deportivo, de Barcelona. Segundo o artigo, dessa vez existem algumas diferenças. Uma delas é que Neymar poderá, a partir de 2020, utilizar uma das cláusulas dos ‘Regulamentos sobre Estatuto e Transferência de Jogadores’ da FIFA para encontrar uma saída.

Nela, ele teria cumprido o chamado ‘Período Protegido’, na qual a Fifa reconhece o direito do jogador deixar o clube, com uma compensação financeira menor, após ter cumprido um período de três temporadas completas ou três anos, desde a entrada em vigor de um contrato, assinado por um jogador com menos de 28 anos.

Além desta possibilidade, o próprio Barcelona, segundo o texto, terá mais fôlego financeiro, já que, em 2019, não conseguiu negociar o valor de 222 milhões de euros (hoje R$1,04 bilhão) pedidos pelo PSG.

Na ocasião, o clube espanhol já havia desembolsado altos valores para contratar Griezmann e De Jong. Desta vez, o Barça estaria pretendendo gastar 180 milhões de euros (R$ 814,7 milhões) no jogador, que já estaria com 28 anos.

A tentativa, porém, ainda depende do desempenho de Neymar com a equipe francesa. O craque parece motivado, neste momento, a permanecer no PSG para ajudar o time na Champions League 2019/20- competição em que se classificou na primeira colocação na fase de grupos – em busca do título inédito.