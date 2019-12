Oito escolas plenas da rede estadual de ensino ofertarão para o ano letivo de 2020, turmas de 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Em Cuiabá, a nova modalidade de ensino fará parte das EEs Plenas José de Mesquita, no bairro Porto, Cleinia Rosalina, no Jardim Itamarati (região do Planalto), e Rafael Rueda, no Pedra 90. Em Várzea Grande, a EE Plena Honório Rodrigues Amorim, também terá turmas das séries finais do ensino fundamental.

Segundo o coordenador do Ensino Médio da Seduc, Isaltino Alves Barbosa, as escolas plenas continuam oferecendo ensino médio. “As matrículas para o 7º, 8º e 9º ano, serão feitas também através da matrícula web conforme as datas estabelecidas”, destaca.

Interior

Além de Cuiabá e Várzea Grande, quatro escolas plenas do interior do Estado também terão turmas das séries finais do ensino fundamental. Em Rondonópolis, haverá vagas na EE Plena Silvestre Gomes Jardim, na Vila Mariana.

Em Paranatinga, os pais devem procurar vagas na EE Plena Apolônio Bouret de Melo. Em Jaciara, na EE Plena Antônio Ferreira Sobrinho e, em Tangará da Serra, na EE Ramon Sanches Marques.

Referência em qualidade de ensino, as escolas plenas têm ensino integral oferecendo três refeições diárias – café da manhã, almoço e lanche da tarde.