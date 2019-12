Com oito emendas, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou por unanimidade na noite desta sexta-feira (27) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020. Foram duas votações durante as sessões extraordinárias convocadas pela Mesa Diretora sob o comando do vereador Misael Galvão (PTB).

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 prevê receita e despesa na ordem de R$ 3,3 bilhões, ou seja, acréscimo de mais de R$ 700 milhões se comparado ao orçamento deste ano. Do valor total previsto para o próximo ano, serão aplicados cerca de R$ 15 milhões para o pagamento de emendas impositivas.

No total, foram apresentadas 222 emendas modificativas e impositivas, mas os vereadores optaram por retirarem suas emendas modificativas individuais de pauta para pleitear a alteração por meio de indicação no decorrer do próximo ano.

Desta forma, restaram apenas as emendas coletivas que foram aprovadas por unanimidade. Foram sete emendas coletivas e uma de autoria da Mesa Diretora. Dentre elas está a que retira o montante de R$ 1,5 milhão da Secretaria de Comunicação para destinar ao projeto de inclusão de alunos da rede pública municipal portadores de dislexia.

Além das emendas parlamentares, os vereadores ainda puderam apresentar suas emendas impositivas. Cada parlamentar tem R$ 600 mil para aplicar em suas emendas impositivas no próximo ano. Conforme as regras, metade do recurso deve ser destinada ao setor de Saúde e o restante pode ser aplicado de acordo com o que parlamentar achar conveniente.

As emendas impositivas começaram a ser atribuídas há três anos. No primeiro ano, foi de R$ 350 mil para cada vereador. Este ano foi de R$ 400 mil e, no próximo, será de R$ 600 mil. Antes de ser votado, a Câmara de Cuiabá realizou três audiências públicas para debater o projeto da peça orçamentária.

Confira as emendas:

– R$ 1,5 milhões para inclusão de alunos com dislexia da rede municipal de ensino

– R$ 315 mil para a 3ª Corrida do Legislativo

– R$ 200 mil para aquisição de um ônibus para Ucamb

– R$ 200 mil para aquisição de um ônibus para a Ucam

– R$ 200 mil para ações do Conselho Municipal de Defesa da Mulher

– R$ 250 mil para atividades de esporte e lazer da categoria de base do Mixto Esporte Clube

– R$ 250 mil para atividades de esporte e lazer da categoria de base do Dom Bosco Esporte Clube

– R$ 1,5 milhões para a Câmara Municipal de Cuiabá.