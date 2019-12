Pastor Wonybaldo e Delizete comemoram Bodas de Porcelana

Em uma cerimônia charmosa, o casal Wonybaldo Fortaleza e a Delizete Fortaleza, pastores da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança – (ADNA Central), comemoraram Bodas de Porcelana que são 20 anos de casamento, na última quarta-feira (11). A celebração foi realizada pelo pastor presidente da ADNA, Edvaldo José Gonzaga de Melo e contou com a participação do presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado de São Paulo e Estados Limítrofes (Cieadespel), pastor Moisés Rodrigues.

O evento foi organizado pela Igreja e contou com a presença dos fiéis, família e amigos do casal. De acordo com o evangelista Enéias de Oliveira, a ideia de fazer essa cerimônia surgiu por saberem que os pastores era de origem humilde e que quando casaram não tiveram condições de ter uma festa assim. “Descobrimos que era um desejo do casal por ser uma data especial, 20 anos de casamento, então tivemos a iniciativa, reunimos o presbitério e decidimos juntos promover esse evento que contou com a colaboração de todos os departamentos da igreja, da diretoria e do presbitério”, contou o evangelista.

Para o pastor Wonybaldo, renovar os votos foi maravilhoso. “Casar de novo com a mesma mulher, a que conheci na mocidade, aquela que esteve ao meu lado nos momentos de dor e de alegria que superou comigo todos os altos e baixos da caminhada. Foi emocionante vê-la entrando na igreja novamente, ela continua linda e agora ainda mais forte, corajosa e que nos momentos difíceis me surpreendeu, estamos seguindo o mandamento do Senhor, sempre juntos haja o que houver”, afirmou o pastor.

O momento para a pastora Delizete foi especial e inesquecível. “Ver aquela igreja lotada de pessoas que nos amam, membros, famílias e amigos, as quase 700 pessoas presentes me fizeram ver o quanto Deus é fiel com a gente, senti muita alegria de ver aquela igreja linda! Tudo perfeito, pessoas que trabalharam muito para que tudo saísse da melhor forma possível, é Deus”, disse Delizete.

A pastora também aproveitou o momento e se declarou ao esposo dizendo que ele é o seu grande amor. “Dizer que o amo é pouco, um homem temente a Deus, fiel à sua casa e vive intensamente a obra do Senhor, valeu a pena cada momento vivido ao seu lado e vai valer ainda mais. Mesmo que vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, estaremos juntos sempre. Como é bom dizer 20 anos depois que você ainda é meu grande amor”, afirmou Delizete.

Para finalizar a pastora agradeceu a todos pela festa que vai ficar para sempre em suas memórias. “Obrigada a todos que fizeram por amor a nós, eu queria agradecer a Deus por Rondonópolis, onde construímos nossa história, são 19 anos vivendo nessa cidade. Aqui vivemos várias fases de nossas vidas com o foco nos propósitos de Deus”, comentou.