Paul Thomas Anderson está se preparando para retornar ao cinema em 2020, marcando seu primeiro filme como diretor desde o lançamento de “Trama Fantasma” em dezembro de 2017. O filme será ambientado em uma escola de ensino médio, e o THR divulgou algumas informações adicionais que fazem parecer que Anderson está voltando às raízes de “Boogie Nights”.

Semelhante ao seu filme de 1997, o novo projeto de Anderson será ambientado no vale de San Fernando na década de 1970. O personagem principal é um estudante do ensino médio que também é um ator infantil de sucesso. Os filmes de Anderson “Magnolia” (1999) e “Embriagado de Amor” (2002) também foram apresentados no vale de San Fernando, onde Anderson cresceu. O drama do ensino médio marcará o nono longa-metragem da carreira de Anderson.

O último longa de Anderson, “Trama Fantasma”, também foi aclamado pela crítica e recebeu cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator (Daniel Day-Lewis), Melhor Atriz Coadjuvante (Lesley Manville), Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Figurino. O filme ganhou o Oscar na última categoria. Assista ao trailer: