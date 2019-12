Fotografo de 63 anos é morto a tiros nesta quarta-feira (18), em uma chácara no município de Água Boa (MT). A vítima, Delci Weissheimer, estava em uma égua quando foi alvejado com pelo menos quatro disparos, que acertaram o peito, boca e as mãos. O genro foi preso apontado com o principal suspeito.

O peão Ari Pacheco fugiu após o crime, mas foi preso quando chegava na cidade de Cocalinho (MT). Uma testemunha relatou que viu o genro colocando um capuz e uma máscara. O assassino, segundo a testemunha, pulou a cerca e atirou três vezes contra o fotógrafo. Para ter certeza da morte, o genro foi próximo ao corpo e deu um último tiro na boca. Em seguida fugiu do local.

Segundo informações policiais, o peão e o fotografo já tiveram uma desavença no passado por causa de terra. O último boletim de ocorrência foi registrado em março deste ano. Na ocasião, Ari terminou esfaqueado e Delci levou um tiro de raspão.

A Polícia Militar foi acionada e no local encontrou a vítima sem sinais vitais. A equipe de saúde que atende na região nada pode fazer, apenas constatou a morte. A Polícia Civil foi chamada para apurar e investigar o crime.