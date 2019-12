A votação das contas de 2018 do ex-governador Pedro Taques (PSDB) ficou para 2018 após o recesso parlamentar. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), até colocou o processo na pauta de votação na sessão desta quarta-feira (18), mas um pedido de vista adiou a análise em plenário.

Quem pediu vista foi o deputado Valdir Barranco (PT) que promete não amenizar para o lado do ex-governador. Embora o pedido de vista seja de cinco dias, prorrogou a votação da matéria. A Assembleia entra em recesso no próximo dia 20 e retorna somente no dia 6 de janeiro.

Conforme Valdir Barranco, “Taques foi um governo cruel para o Estado, para a educação, para os servidores. Essa casa nunca vivenciou um caso assim, de ir contra um parecer do Tribunal de Contas, como ocorreu na Comissão de Fiscalização”.

O parecer da relatora Janaina Riva (MDB) é pela reprovação das contas de governo de Taques e foi aprovado por dois votos a um pela Comissão de Fiscalização e Orçamento da Casa na manhã desta quarta-feira.