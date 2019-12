Ingredientes

• 1 pernil de aproximadamente 3 kg

• 2 colheres (sopa) de molho de mostarda

• 1 e ½ xícara (chá) de vinho branco seco

• 1 e ½ xícara (chá) de suco de abacaxi

• Sal, pimenta, páprica picante e ervas finas a gosto

Molho

• 1 xícara (chá) de suco de abacaxi

• 1 xícara (chá) de vinho branco seco

• ½ xícara (chá) de vinagre branco

• 2 cebolas médias em cubinhos

• 1 maço de cheiro-verde ou dill (endro) picadinho

• 2 pimentões em cubinhos

• 3 tomates sem sementes em cubinhos

• Sal e pimenta a gosto

Batata sauté

• 50 g de manteiga

• 200 g de batatas bolinhas com casca cozidas em água e sal

• Salsinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Atenção:

1 Esta receita requer 12 horas de repouso e cerca de 4 horas de forno.

2 Tempere o pernil com os demais ingredientes, cubra e deixe na geladeira por 12 horas, virando de vez em quando.

3 Disponha o pernil em assadeira, regue com um pouco da marinada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido (200 ºC) por 3 horas, regando a cada 30 minutos com o restante da marinada.

4 Retire o papel e deixe no forno até dourar. Deixe em repouso por 20 minutos antes de servir, acompanhado do molho e das batatas.

Molho

1 Misture os ingredientes e adicione o caldo do cozimento do pernil já coado. Leve ao fogo até levantar fervura e sirva em uma molheira.

Batata sauté

1 Derreta a manteiga e salteie as batatinhas. Sirva polvilhadas com salsinha a gosto.