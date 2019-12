Bando é preso após invadir residência, fazer família refém e levar veículo com vários objetos das vítimas. O roubo foi praticado na noite deste domingo (29), no município de Santo Antônio de Leverger (MT). Após perseguição aos criminosos e troca de tiros, a Polícia Militar recuperou a picape Fiat Toro e todos os materiais roubados pelos bandidos, incluindo de R$ 7,8 mil em dinheiro.

Segundo as informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar ocorrência na região Central de Santo Antônio, onde havia acorrido um roubo a residência e que foram levados das vítimas uma Fiat Toro de cor azul.

As equipes fizeram o cerco nas saídas da cidade e conseguiram localizar o veículo. Ao avistar as guarnições os criminosos fugiram. Após perseguição e troca de tiro, os bandidos foram capturados. Dentro do veículo estavam os materiais roubados: uma TV 42 polegadas, dois relógios de pulso, três correntes de ouro, uma corrente de prata, três aparelhos celulares, dois anéis de ouro e R$ 7,8 mil em espécie.

Leandro Victor dos Santos, 18 anos, e Jackson Kelvin Souza de Jesus, 22 anos, foram presos em flagrante. O suspeito Bruno César da Silva Arruda, 23 anos, apontado como informante dos comparsas, também foi detido. Segundo os bandidos, Bruno teria passado as informações de quanto de dinheiro havia na residência e a melhor maneira de invadir o local.

Todos os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e encaminhamento à Polícia Civil para proceder com o indiciamento dos criminosos e depois encaminhá-los para audiência de custódia.