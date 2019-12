Dez pessoas foram presas por embriaguez ao volante durante a Operação de Natal realizada pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), entre os dias 20 a 25 de dezembro em áreas urbanas e rodovias estaduais de Mato Grosso. No total foram realizadas 17 prisões em flagrante.

De acordo com o balanço, além das 10 prisões de motoristas dirigindo embriagados, três foram de foragidos da justiça, com mandados em aberto, uma por porte ilegal de arma de fogo e uma por uso de documento falso. A PM não informou quantas cidades foram alvos na operação e nem os municípios onde foram efetuadas as prisões.

Durante a operação, os policiais abordaram 1.639 veículos e aplicaram testes de alcoolemia em 339 motoristas. A ação resultou ainda na aplicação de 846 multas, sendo 524, na área urbana e 322, em veículos que trafegavam em rodovias estaduais. Também foram realizadas apreensões de 25 carteiras de habilitação e de 62 certificados de registro veicular (CRLV).

Operação Ano Novo

O comandante do Batalhão de Trânsito, tenente-coronel Adão César Rodrigues da Silva, alerta aos motoristas que estão circulando nas vias urbanas e nas rodovias estaduais para a Operação Réveillon que já começou e segue até o dia 1º de janeiro de 2020.

Ele explica que os policiais militares continuam nas ruas e rodovias, independente de ter ou não a Operação Lei Seca, abordando condutores e fazendo teste de alcoolemia (bafômetro), revistando os veículos, checando a documentação de quem dirige e, em muitos casos, também dos passageiros.

A atenção dos policiais também está voltada ao que está sendo transportado, como armas, drogas, explosivos e outros produtos ilícitos. As ações ocorrem durante o dia e no período noturno.

As dicas do comando do BPMTran são para que o motorista não dirija depois de consumir bebida alcoólica, mantenha a documentação pessoal e do veículo regularizada, respeite a sinalização das vias, garantindo a própria segurança e dos passageiros.