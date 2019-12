A Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos por esfaquear a ex-mulher nesta sexta-feira (27), em Nova Guarita (MT). O suspeito foi visto desferindo golpes de faca no pescoço, no peito e na mão da vítima. Ela está internada em estado grave no hospital, em Colíder (MT).

A polícia foi informada, por vizinhos do casal, que estava havendo uma briga na casa que poderia terminar em homicídio. Ao chegarem no local, os PMs constataram que a mulher já tinha sido encaminhada para a unidade de saúde e o suspeito foragido do local.

Um dos vizinhos informou que ao ver o suspeito ferindo a ex-mulher decidiu soltar seus cachorros em direção ao agressor.

Em rondas, a polícia recebeu informações que o acusado estava ferido com um corte no pescoço e no peito tentando se matar.

O homem também foi encaminhado para o hospital de Colíder. Após receber alta médica, o suspeito foi preso por tentativa de homicídio e entregue na delegacia.

Na cela, ele também tentou se matar, mas foi contido por policiais.