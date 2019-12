As Polícias Civil e Militar procuram por Jony Nanety da Silva Seba, 32 anos, suspeito de ter filmado sua enteada de 13 anos durante o banho. A denúncia chegou na tarde desta segunda-feira (16), na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da adolescente procurou o órgão informando que a filha estava sendo espionada pelo homem durante o banho, na casa onde moram, no bairro Jardim Marajoara II, em Várzea Grande. O banheiro da casa não tinha porta, apenas uma cortina tampava o acesso ao cômodo.

O flagrante da mãe ocorreu na noite do último domingo (15), quando ela olhava o celular do marido e viu vídeos gravados enquanto a garota tomava banho. Ambos discutiram e o homem foi embora de casa.

O celular dele foi entregue à Polícia Civil. Na galeria do aparelho tinham três vídeos da menor tomando banho, completamente nua. No celular tinha também vídeo do suspeito se masturbando.

Ouvida na manhã desta terça-feira (17), a adolescente disse que não sabia que o padrasto a espionava. Também afirmou que nunca sofreu abuso por parte do suspeito.

O caso está sendo investigado pelo delegado Claudio Alvares Santana. O suspeito deverá responder por registro não autorizado da intimidade sexual. A reportagem não conseguiu ouvir a defesa do suspeito. Caso encontrado, o espaço segue em aberto. As informações desta matéria consta no B.O n° 2019.375024.