Três homicídios foram registrados em cidades do interior de Mato Grosso neste fim de semana e são investigados pela Polícia Civil. Em dois dos casos, as vítimas foram perseguidas por motociclistas e mortas a tiros. Uma delas, um engenheiro agrônomo de 25 anos, estaria na cidade a passeio visitando familiares. Já um adolescente foi perseguido e tentou se esconder numa valeta.

Outra vítima foi o idoso Antônio de Paula Castro, 76 anos morto a golpes de facão em um assentamento na cidade de Poconé (MT). O primo do suspeito acionou a polícia informando o crime. Antônio apresentava várias perfurações de faca pelo corpo.

O suspeito Hebert Costa Silva, 18 anos, fugiu após o crime. Conforme o boletim de ocorrência, a testemunha confirmou que o primo chegou em sua residência falando que tinha acabado de matar Antônio.

Sem acreditar no primo, a testemunha foi até a casa do idoso e o encontrou caído no chão, já sem vida. O primo ainda tentou, com ajuda de populares, deter o suspeito. No entanto, os pais de Hebert o colocaram em um veículo e fugiram.

Em Lucas do Rio Verde (MT), a vítima foi o adolescente Eduardo Ribeiro da Luz, 17 anos. Ele foi morto na madrugada de domingo (29). Eduardo ainda tentou fugir dos assassinos, mas foi atingido por três tiros e morreu às margens da BR-163. Informações preliminares apontam que o menor estaria em frente a uma casa noturna quando surgiu uma motocicleta com dois homens que passou a perseguir a vítima.

Testemunhas confirmaram que Eduardo entrou numa valeta à beira da rodovia na tentativa de se esconder dos homens. No entanto, o adolescente foi encontrado e morto com tiros que atingiram o peito, pescoço e braço.

Na cidade de Colíder (MT), Vinícius Augusto de Souza, 25 anos, foi morto na noite de sábado (28), atingido por pelo menos cinco tiros.

Informações repassadas à Polícia Militar são de que o jovem estava numa lanchonete no centro da cidade. Dois homens chegaram em uma moto e estacionaram. Um deles desceu do veículo, se aproximou de Vinícius e atirou. Mesmo baleada, a vítima tentou correr e entrou em uma farmácia, onde caiu e o suspeito continuou atirando.

Os tiros atingiram braços, peito e perna. O suspeito fugiu em seguida com o comparsa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez a reanimação e levou jovem ao Hospital Regional. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Vinícius era morador de Sinop e estava em Colíder visitando familiares para as festividades de final de ano.

Por pouco

Na noite de sábado (28) um adolescente de 17 anos, filho de um vereador no município de Aripuanã (MT), foi baleado nas nádegas após reagir a uma tentativa de roubo. A vítima fechava a oficina onde trabalha quando foi surpreendida por dois bandidos. O menor informou aos policiais que a dupla chegou à loja e anunciou o roubo. A vítima subiu na moto para fugir, sendo baleada. Mesmo ferido, o adolescente conseguiu pilotar até ao hospital e procurar ajuda médica.