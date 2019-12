Buscando o combate a criminalidade, através do cumprimento de mandados de prisão contra procurados da Justiça, a Delegacia Regional de Cuiabá fechou 2019 levando para a prisão 99 foragidos. As ações foram realizadas com apoio da Gerência Estadual de Polinter.

O trabalho da Delegacia Regional de Cuiabá, realizado de forma conjunta com as delegacias da Capital e também Delegacia Regional de Sinop, cumpriram prisões contra foragidos da justiça pela prática de diferentes crimes como, homicídios, roubos, furtos, estupro e tráfico de drogas.

Entre as unidades que atuaram no cumprimento dos mandados estão, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) Cuiabá, Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada do Consumidor (Decon), Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), 2ª e 3ª Delegacia de Polícia de Cuiabá e Delegacia Regional de Sinop.

As prisões foram realizadas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Sinop. Após terem as prisões cumpridas os presos foram apresentados em audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.