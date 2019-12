No município de Várzea Grande (MT), a prefeita Lucimar Campos (DEM) sancionou a lei aprovada pelos vereadores no mês passado para obrigar companhias aéreas comerciais a mencionarem o nome de Várzea Grande durante os pousos e decolagens no Aeroporto Marechal Rondon.

Com isso, pilotos e comissários de bordo terão que deixar de mencionar aos passageiros que estão decolando ou pousando no “Aeroporto de Cuiabá” como é feito há vários anos.

De autoria do vereador Rogério França Martins, o Rogerinho da Dakar (PV), o projeto foi aprovado com 18 votos. Agora, com a publicação no Jornal Oficial dos Municípios nesta segunda-feira (30), a Lei Municipal nº 4.534/2019 já está em vigor.

Para a prefeita Lucimar Campos, a lei visa apenas valorizar Várzea Grande e não prejudica em nada qualquer outro interesse.