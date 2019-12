A nova sede das instalações do INDEA será ao lado da Universidade Federal de Rondonópolis.

A doação da área foi um pedido atendido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio a uma indicação do vereador Beto do Amendoim.

O local ficará localizado em uma área de 1500 m², ao lado da Universidade Federal de Mato Grosso.

De acordo com a indicação do vereador, a necessidade da cedência da área se deve pois o INDEA atualmente fica localizado em um imóvel privado.

A indicação visa instalar uma unidade com fornecimento de inúmeros serviços essenciais ao cidadão rondonopolitano, com prédio próprio, atendimento especializado e de qualidade, fruto de um estudo de modelagem confeccionado com o objetivo de atender a atual demanda atual e projetada para a cidade de Rondonópolis.