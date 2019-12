A Prefeitura de Rondonópolis convocou os aprovados no Concurso Público 001/2019 edital 1. A lista dos convocados está publicada na edição 4594 do Diário Oficial do Município (Diorondon), de 13 dezembro de 2019, e no site www.ufmt.br/concursos.

Foram convocados 10 fiscais do meio ambiente, cinco fiscais de tributos, cinco fiscais de posturas, cinco fiscais de obras, cinco fiscais sanitaristas e três fiscais do Procon. As vagas atuais são para ampla concorrência e PCD.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas solicita que os convocados estejam atentos aos prazos e documentações necessárias para a nomeação. Os convocados têm 30 dias para apresentar todos os documentos exigidos ou ainda podem solicitar prorrogação de prazo por mais 30 dias. Os documentos devem ser devidamente apresentados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.

O Concurso Público 001/2019 tem validade de dois anos, prorrogável por igual período de acordo com a necessidade do município.

A Prefeitura estuda ainda a convocação de outros profissionais aprovados em cadastro reserva em 2020 para atender as necessidades da administração.