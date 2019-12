A Prefeitura de Cuiabá divulgou os atos de nomeação e de convocação de posse dos candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

Ao todo foram 288 vagas ofertadas especificamente para atender à demanda da pasta social do Município. O certame foi destinado a selecionar candidatos para assumir vagas efetivas e formação de cadastro reserva.

Com a convocação para posse, publicada nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial, n° 1810, os candidatos devem observar os documentos e exames médicos necessários descritos no ato de convocação. O prazo de entrega do documento e laudo médico é de 30 dias, contatos a partir da data de publicação da nomeação.

O secretário da pasta, Wilton Coelho, falou sobre a importância deste momento para a humanização em Cuiabá. “Com a posse dos novos profissionais, o trabalho realizado pela assistência social vai continuar avançando e tornando o atendimento oferecido pela rede municipal com muito mais qualidade”, destacou.

Os testes foram para os cargos de assistente social, contador, nutricionista, administrador, cuidador, educador físico, dentre outros. A jornada de trabalho para todas as funções é de 40 horas semanais.

Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas (horário local).