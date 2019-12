A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico lançou Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para revitalização do Mercado Miguel Sutil, mais conhecido como Mercado Municipal. O certame prevê a realização de estudos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos para avaliar a viabilidade de estruturação de projeto de reestruturação e ocupação do espaço.

Lançado no dia 3 de dezembro, o edital será encerrado na próxima semana. A partir daí a Comissão responsável pelo processo avaliará as propostas entregues pelas empresas participantes e anunciará a vencedora, que terá prazo de 120 dias a partir da divulgação do resultado para dar início aos levantamentos. Depois disso, a administração escolherá o melhor projeto.

Na opinião da secretária da Pasta, débora Marques, a intervenção no Mercado trará benefícios à infraestrutura da região e, consequentemente, ao comércio local. “A iniciativa vai ao encontro de uma série de ações adotadas pela gestão e pela Secretaria, visando valorizar nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, desenvolver a economia.”

A secretária lembra que o procedimento não oferece nenhuma despesa aos cofres do Município e que, para participar do PMI as empresas interessadas deverão cumprir requisitos técnicos mínimos. “Com isso, conseguiremos levar nova vida àquele ponto, fomentando o desenvolvimento de novas atividades e estimulando a economia no Centro”, finaliza.