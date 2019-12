A família rondonopolitana tem uma opção gratuita e que promete muita diversão na noite do dia 31 de dezembro e comemorar a chegada do ano novo. A Secretaria Municipal de Cultura está organizando uma programação especial que vai levar muita música e arte no palco que vai ser montado no Casario. Uma queima de fogos com muitas cores, sem explosivos sonoros, vai colorir o céu na noite do reveillon.

A programação vai começar a partir das oito da noite com a apresentação de grupos de dança que vão subir ao palco e mostrar vários ritmos como dança de rua, jazz, hip hop e outras danças populares. Os grupos vão se intercalar com a apresentação de cantores do município que vão interpretar diversos estilos musicais para embalar a noite.

Quem optar por passar a virada do ano no Casario vai poder assistir ao show da banda Marinho e seus Beat Boys que vai tocar várias canções que são sucesso no Brasil e agradam a todas as idades. A contagem regressiva também ficou a cargo da banda que promete levar muita animação e alegria durante as primeiras horas da chegada do ano novo.

Quando o relógio marcar zero horas o público vai conferir uma queima de fogos com muitas luzes e cores colorindo o céu de Rondonópolis. A equipe da organização do evento destaca que vai respeitar a lei municipal e não vai utilizar fogos com explosivos sonoros, portanto será um espetáculo apenas de luzes.

A entrada no evento é gratuita e a Secretaria Municipal de Cultura informou que está organizando espaço para a instalação de barracas para venda de comida e bebidas, além dos estabelecimentos que já oferecem diversos tipos de pratos e petiscos no Casario. A expectativa da organização é que cerca de 10 mil pessoas participem do reveillon.

Guardas da Polícia Militar vão fazer ronda para garantir a segurança e manter a ordem no local, além de bombeiros civis e da segurança privada contratada pelo município.