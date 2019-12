Vereadores da Capital já estão com o salário de dezembro nas contas. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá quitou a folha de pagamento nesta terça-feira (17). A antecipação foi em decorrência das festividades de final de ano e do recesso parlamentar que começa na próxima nesta sexta (20).

Funcionários do Legislativo receberam o 13º salário no último dia 5. No total, 88 servidores efetivos foram contemplados, além de 426 comissionados e os 25 vereadores.