Professora de 34 anos procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira (16), depois que sua medicação foi trocada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Ipase, em Várzea Grande. Ela denuncia que estudantes de enfermagem trocaram sua medicação com a de outro paciente que estava ao lado.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, a mulher procurou a UPA, por volta das 16h. Ela estava em crise alérgica. Segundo a professora, ela passou pela médica que a receitou um anti-alérgico.

Porém, alunos de enfermagem assumiram a paciente para aplicar a medicação. Confusos eles trocaram com a de outro paciente e aplicaram na veia da mulher. A vítima tomou SF 250 ML complexo e Dramin.

A enfermeira chefe da unidade pediu desculpas à paciente dizendo que fatos assim podem acontecer.

A reportagem procurou a Prefeitura de Várzea Grande, que esclareceu que após ser ministrado o referido medicamento, realmente, os profissionais constataram um erro da enfermagem que trocou a mesmo.

Feita nova avaliação médica no box de emergência, constatou não ter resultado nenhuma consequência, o medicamento aplicado.

A prefeitura investiga se realmente havia estudante nessa ocorrência.

O caso foi registrado como ocorrências atípicas e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja nota na integra:

As Secretarias Municipais de Comunicação Social e de Saúde de Várzea Grande em relação ao pedido de esclarecimentos quanto a ocorrência de falha no atendimento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do IPASE, ocorrido na segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, informa:

Paciente procurou a referida unidade em busca de atendimento médico;

Após o atendimento por profissional, a mesma foi encaminhada a enfermagem para ser ministrado o referido medicamento prescrito;

Após ser ministrado o referido medicamento, constatou-se um erro da enfermagem que trocou a mesmo;

Feita nova avaliação médica no box de emergência, constatou não ter resultado nenhuma consequência, o medicamento aplicado.

Em decorrência dos fatos relatados pela própria direção da UPA IPASE, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, determinou a abertura de Procedimento Administrativo para apuração de possíveis responsabilidades.