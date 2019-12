Lucas Araújo de Oliveira Rodrigues, 20 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (17), após ser flagrado com veículo roubado, no bairro Parque Ohara, em Cuiabá. Na ocasião, ele e outro comparsa, renderam um motorista de aplicativo, amarram e colocaram um saco preto na cabeça dele. Depois, abandonaram a vítima num matagal e fugiram levando o veículo, um HB20 de cor prata.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2019.375994, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência do roubo de veículo e obteve a informação de que o carro possuía sistema de rastreador. A indicação do rastreio apontava que o HB20 estava numa residência no bairro São Francisco.

Já no imóvel apontado pelo sistema, os militares olharam por cima do muro e flagraram o veículo. Lucas estava dentro da residência e ao perceber a presença dos policiais tentou fugir, mas acabou detido.

A vítima do roubo disse aos militares que após ser abordado foi amarrado e colocado no banco de trás com um saco preto na cabeça. Depois de algumas horas foi jogado em um matagal num local isolado, na região do Pedra 90. Com a ajuda de populares conseguiu acionar PM. O comparsa de Lucas não foi localizado.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá, para as providências que o caso requer. O veículo foi entregue ao proprietário.