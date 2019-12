Ingredientes:

2kg de lombo de porco

2 xícaras de chá de vinho branco seco

4 dentes de alho amassados

2 xícaras de caldo de legumes

Suco de 1 abacaxi maduro

1/2 xícara de azeite de oliva

Sal a gosto

Pimenta do reino à gosto

Modo de Preparo:

Coloque o lombo em uma travessa e tempere com o sal, o alho, a pimenta, o vinho, o caldo de legumes e o suco de abacaxi.

Deixe marinando por no minimo 2 horas.

Passado esse tempo transfira o lombo para uma assadeira, despeje o líquido e cubra com papel alumínio.

Leve o lombo para assar em forno pré-aquecido, 180ºC, por 3 horas.

Depois que o lombo estiver cozido retire do caldo e volte ao forno, em máxima, para dourar.

Uma boa dica para o lombo não ficar ressecado, é você sempre regar com o próprio liquido que estiver na forma, por pelo menos 2 vezes durante o tempo de forno.