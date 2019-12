O final de 2019 tinha tudo para ser de muita festa para uma mulher de 31 anos após ser solicitada para uma entrevista de emprego nesta quinta-feira (26), em Rondonópolis (MT). Mas, durante o período que esteve no local, ela teve a motocicleta furtada.

Segundo informações da Polícia Militar registradas no Boletim de Ocorrência, a pessoa foi até as dependências de uma empresa localizada no Parque Universitário, ao lado do 5º Batalhão da Polícia Militar, estacionou a motocicleta por volta das 14h e seguiu para entrevista de emprego.

Ainda segundo a vítima, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado. Imediatamente ela acionou uma viatura da PM.

O veículo é uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, placa KAM 0868. Qualquer informação basta ligar 190 da Polícia Militar ou 197 para Polícia Civil.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2019.385231

Atualização : Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil informou que o veículo já foi recuperado e entregue a vítima.